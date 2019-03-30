«Ее нашла мама»: упавший в ванну телефон убил школьницу в Норильске

СЕГОДНЯ 07:24 2019-03-30T07:24:17+03:00

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В Норильске Красноярского края произошла трагедия: пятиклассница погибла из-за упавшего в ванну телефона. Об этом сообщили в соцсетях родители одноклассников девочки:

- В классе, где учится моя дочь, случилось непоправимое горе, погибла Светочка Ш. Девочку воспитывала одна мама.

Рассказывают, школьница пошла в ванную, взяв с собой телефон. А там включила его в сеть на подзарядку. По одной из версий, гаджет выскользнул из рук, упал в воду, и девочку убило током.

- Ее нашла мама, - рассказывают знакомые. – Страшно представить, каково сейчас женщине. Сейчас ей нужна помощь, чтобы организовать похороны.

- Действительно, беда произошла с одной из наших учениц, - подтвердили корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск в школе. – Чтобы помочь маме, потерявшей дочь, объявили сбор средств.

КОНКРЕТНО

Что делать, если хотите помочь? Можно отправить деньги на номер 8 923-204-69-91 (Юлия Анатольевна К.). Обязательно с пометкой «на похороны». Это классный руководитель погибшей девочки, номер также подтвердили в школе. Собранные средства передадут матери.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Алексей Лаваренко, специалист сервисной службы по обслуживанию мобильных средств связи:

- Всем известно, что вода проводит электричество, и, скажем, упавший в ванну работающий фен может привести к таким последствиям. Сотовый телефон, как средство, потребляющее минимальное количество энергии, многим кажется безобидной, безопасной вещью. А молодежь сейчас вообще не выпускает его из рук, - на улице, дома, за едой, в душе... Если в воду упадет телефон, не включенный в розетку, это безопасно. Ничего не будет. А вот если он на зарядке – это совершенно другое дело, и детям (да и взрослым) необходимо об этом помнить. При включении мы получаем из розетки 220 вольт. Стабилизатор преобразует это напряжение в 5 вольт. При этом, если зарядное устройство качественное, фирменное, не подделка, у него существует гальваническая развязка между высоким напряжением и низковольтным выходом. Но если, скажем, написано, что она фирменная, а сделана в подполье Китая, гальваническая развязка может быть выполнена с технологическими нарушениями, что приведет к возникновению наведенных высоковольтных токов на низковольтном выходе. К тому же сам USB порт не защищен от попадания влаги, и может стать «проводником» электричества от зарядного устройства. И не обязательно, что зарядное устройство телефона не исправно, или, скажем, дело в удлинителе, - это просто может быть подделка, каких сейчас очень и очень много.

ИСТОЧНИК KP.RU