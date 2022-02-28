«Успела только закричать»: в Абакане 12-летнюю девочку убило током в ванне из-за телефона на зарядке

В Абакане 12-летняя школьница умерла в ванне от удара током из-за упавшего в воду телефона. Фото: СК по Красноярскому краю и Хакасии

27 февраля в столице Хакасии Абакане 12-летняя девочка умерла от удара током в ванне. Как сообщают в СК по Красноярскому краю и Хакасии, в воду упал телефон, находившийся на зарядке.

Вечером школьница принимала ванну. Одновременно она держала телефон, который предварительно поставила на зарядку через удлинитель. В какой-то момент гаджет упал в воду. Как сообщают в СК, девочка успела только закричать.

Родители школьницы обнаружили ее без сознания в наполненной водой ванне, в которой плавал телефон. Скорая приехала быстро, но девочка к этому моменту уже была мертва.

Следователи же завели уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Сейчас проводятся необходимые экспертизы.

Напомним, что похожая трагедия произошла в Сосновоборске Красноярского края в начале февраля. Там 14-летнего мальчика убил телефон на зарядке, когда ребенок облокотился на батарею.

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