Красноярская воспитательница, которая била детей и учила их ругаться матом, предстанет перед судом

Фото: соцсети Юлии Л. и СК по краю

Расследование дела воспитательницы из Красноярска, которая била детей и учила их материться, завершено и отправлено в прокуратуру. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю.

30-летнюю воспитательницу Юлию Л. детского сада «Город детства» обвиняют по пунктам «а» и «г» 2-й части статьи 117 УК РФ (истязание). Напомним, 17 мая в сети появилось несколько видеозаписей, на которых воспитательница бьет детей, матерится и учит ругаться матом малышей.

Видеозаписи с нетрадиционными методами воспитания моментально разлетелись по социальным сетям и СМИ. Бывшая коллега Юлии, которая, к слову, и опубликовала эти записи, рассказала, что та учила малышей «копать могилки в песочнице» и наплевательски относилась к своим обязанностям.

После того, как было заведено уголовное дело, воспитательницу отправили под домашний арест на два месяца. Давать какие-либо показания следствию она отказалась. В СК также отметили, что по документам Юлия Л. не числилась ни как «обычный» воспитатель, ни как младший. Ее принимали на работу в качестве помощника воспитателя.

Свою вину Юлия Л. полностью признала. После того, как в прокуратуре утвердят обвинительное заключение, дело будет передано в суд.

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