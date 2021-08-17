Ценную и загадочную корону обнаружили в тувинской «Долине царей» археологи

Фото предоставлено Институтом истории материальной культуры Российской академии наук

Накануне дня археологии, он отмечается в России 15 августа, в экспедиции Русского географического общества в «Долину царей» - Туннуг на раскопках одноимённого скифского кургана в Туве найден предмет, похожий на корону. Это поистине находка века, ведь участники экспедиции признаю: аналогов ей в истории кочевых культур неизвестно.

Это металлическая пластинка с зубчиками, очень похожая на европейскую корону. Нашли ее, когда вели раскопку на периметре кургана. Сейчас ее обследуют специалисты. Вот вопрос: что это за предмет, каково его назначение, как им пользовались? Действительно ли это украшение или он имеет другое назначение? Одним словом, появилась еще одна загадка, которую ученым предстоит раскрыть.

Чуть ранее стало известно еще об одной ценной находке из кургана Туннуг – 65 золотых предметах. Их обнаружили еще два года назад при раскопках могилы молодой женщины 1 – 4 веков нашей эры. Но ученые не спешили рассказывать об этом, держали в секрете. А затем предъявили научному сообществу интересные детали о жизни раннескифских племен.

Для информации

С 2018 года Русское географическое общество и Институт истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) изучают курган Туннуг, расположенный в Туве. Он является частью Долины Царей, где расположено множество курганов знати скифского времени. Первый же сезон показал, что могильник – самый древний из всех обнаруженных, относится к IX веку до нашей эры. Это одна из самых перспективных экспедиций Русского географического общества. Благодаря тому, что курган Туннуг находится в вечной мерзлоте, под каменной насыпью объекта существует высокая вероятность обнаружить сохранившуюся органику и разнообразные артефакты.