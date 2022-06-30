Красноярский СК сообщил о третьем за день падении ребенка из окна

Фото: ГСУ СК по Красноярскому краю

ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии сообщил о третьем случае падения ребенка из окна за этот четверг. Ранее стало известно, что двухлетний ребенок выпал из окна 6 этажа в Красноярске. Позже еще один двухлетний мальчик погиб после падения с 4 этажа в Черногорске.

Новое ЧП, по данным следователей, произошло в Ачинске. Там 7-летний ребенок выпал из окна общежития в третьем микрорайоне. Он играл на диване, стоящем возле открытого окна, и в какой-то момент случайно вывалился в него. Ребенок упал с высоты второго этажа и остался жив.

Известно, что в общежитии он проживает с матерью. После падения ребенка доставили в больницу – сейчас с ним работают врачи, но жизни пострадавшего ничего не угрожает. Следователи сейчас проводят проверку, однако о заведении уголовного дела в ведомстве пока не сообщали.

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