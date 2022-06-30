В Красноярске двухлетний мальчик выпал с шестого этажа, пока пьяный отец спал после застолья. Фото: СК

Следователи регионального следкома устанавливают обстоятельства падения ребенка с шестого этажа. Сразу скажем – двухлетний мальчик жив, в тяжелом состоянии он находится в реанимации, врачи делают все возможное, чтобы помочь ему. В пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили, что его жизни уже ничто не угрожает. Но в том, что это случилось, принципиально важно разобраться.

В минувшую субботу 25 июня, днем, молодой мужчина находился в своей квартире вместе с сыном. Где была его супруга? А мама в это время находилась в роддоме – она родила второго ребенка. Получается, что старшего она доверила мужу и была уверена в его надежности. Однако дважды отец решил по «старой доброй традиции» отметить пополнение в семье. Попросту был в тот день пьяным. Уложил сына поспать и уснул сам.

Мальчик проснулся первым и, предоставленный сам себе, зашел на кухню, подставил стул к подоконнику, чтобы посмотреть в открытое окно. Сидел на подоконнике несколько минут, а потом сделал неосторожное движение и выпал вниз. Добавим, что момент падения попал на уличные камеры. И там видно, что ребенок несколько секунд цеплялся за подоконник, а в момент падения он перевернулся и приземлился на ножками на газон. Видимо, это обстоятельство и спасло его. Можно сказать, что второй раз родился.

В полиции города дополнили, что также проводят проверку, отца поставили на профилактический учет. А по итогам проверки следкомом будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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