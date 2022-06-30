В Черногорске маленький ребенок погиб после падения из окна

Фото: ГСУ СК по Красноярскому краю

В Хакасии маленький ребенок выпал из окна 4 этажа. ЧП произошло в Черногорске, в общежитии по улице Дзержинского. 2-летний мальчик после происшествия скончался.

Ребенка сегодня днем привели в общежитие его родители. За мальчиком должна была присматривать их 33-летняя родственница. В какой-то момент женщина отвлеклась, а ребенок самостоятельно залез на подоконник, не удержался и выпал в открытое окно.

Мальчик упал на газон с высоты четырех этажей. Ему оперативно вызвали скорую, медики пытались спасти ребенка, однако он скончался по дороге в больницу. Следственный комитет уже завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Отметим, что в Красноярске сегодня произошел схожий случай: там 2-летний мальчик выпал из окна шестого этажа, пока его пьяный отец спал на диване. Ребенка доставили в реанимацию – позже правоохранители сообщили, что его жизни ничего не угрожает.

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