Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество
Эксклюзив kp.rukp.ru
27 июня 2022 10:06

«Мы вместе с 5 класса»: красноярский школьник сделал предложение своей девушке на выпускном вечере

Одиннадцатиклассник из Красноярска сделал предложение своей девушке на выпускном вечере
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Вчерашний школьник делает предложение на выпускном вечере Фото: Руслан Потехин

Вчерашний школьник делает предложение на выпускном вечере Фото: Руслан Потехин

Вот уж чего не ожидаешь увидеть на выпускном в 2022 году – так это предложения руки и сердца. Молодое поколение, согласно статистике, в ЗАГС отнюдь не торопится. Но в Красноярске нашелся влюбленный выпускник, который решился в этот вечер сделать такой серьезный шаг. И его избранница ответила ему согласием.

Владислава и Владимир Фото предоставлено героями публикаций

Владислава и Владимир Фото предоставлено героями публикаций

Все произошло на выпускном вечере красноярского лицея №2. Теперь уже бывший одиннадцатиклассник Владимир Морозов поднялся на сцену во время празднования, позвал свою любимую Владиславу Карелину, встал на одно колено и протянул ей кольцо. Зал взорвался овациями.

Девушка была удивлена, её переполняли эмоции, Выступили слёзы, щеки покрыл румянец. Но Владислава справилась с волнением и на главный вопрос «Будешь ли ты моей?» ответила «Да». Отметим, что влюбленной парочке уже есть 18 лет.

Как рассказал Владимир корреспонденту «Комсомольской правды-Красноярск», вместе ребята уже 6,5 лет. Познакомились они в пятом классе, когда попали в один коллектив. С тех пор они не расставались. Решение о том, что пора жениться, парень принял самостоятельно в марте 2022 года. Долго обдумывал и пришел к тому, что хочет связать свою судьбу с возлюбленной. Всю весну школьник думал над тем, как и где попросить руки у Владиславы. Остановился на выпускном вечере.

Владислава и Владимир Фото предоставлено героями публикаций

Владислава и Владимир Фото предоставлено героями публикаций

- Основательно я начал готовиться к этому шагу уже в июне. Присматривал кольцо, продумывал, что буду говорить, и как это произойдет. Маме я сказал накануне ночью, а отцу за два часа. Они были удивлены, прозвучал главный вопрос «а не рано ли?». Но я ответил, что готов и мои родители это приняли. Конечно, они очень рады и счастливы, очень любят Славу. К её родителям я подошел чуть ранее, попросил их разрешения. Мне было важно, чтобы они дали свое согласие. Её мама и папа были не против, отреагировали тоже очень хорошо, - отмечает Владимир Морозов.

- У меня был шок. Я очень сильно удивилась, даже не подозревала, что Вова сделает предложение на выпускном. Был просто взрыв эмоций, но они как-то по-большей части остались во мне. Я со сцены сошла в такой эйфории, мне было очень приятно. Ну и все мои друзья, конечно, очень бурно отреагировали – поздравляли, обнимали, - поделилась эмоциями Владислава Карелина.

Владислава и Владимир Фото предоставлено героями публикаций

Владислава и Владимир Фото предоставлено героями публикаций

После того, как утром ребята проснулись популярными, они столкнулись не только с радостными поздравлениями и пожеланиями счастья, но с и огромным количеством негативных комментариев.

- Мы читали негативные комментарии к видео, но не заостряем на них внимание. Это мнение чужих нам людей, нас оно не касается. Позитива в нашу сторону гораздо больше, - делятся впечатлениями ребята.

- Свадьбу мы пока не планируем – оставим это на будущее, когда начнем самостоятельно зарабатывать и сможем позволить себе тот праздник, о котором мечтаем. Мы поставили цель, и будем стремиться к её исполнению, - делятся планами Владимир и Владислава.

Владислава Карелина Фото предоставлено героями публикаций

Владислава Карелина Фото предоставлено героями публикаций

Впереди у молодых поступление в вузы – Владимир хочет продолжить свою спортивную карьеру в кёрлинге, выйти на профессиональный уровень. А затем продолжить работать в сфере физической культуры. Владислава же, напротив, творческая личность – она еще не решила, чем точно хочет заниматься во взрослой жизни. Девушка любит танцевать, фотографировать, заниматься актерским мастерством.

Владимир Морозов Фото предоставлено героями публикаций

Владимир Морозов Фото предоставлено героями публикаций

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Игрок красноярского ФК «Енисей» сделал предложение своей девушке на футбольном поле

Игрок футбольного ФК «Енисей-2» Евгений Песиков сделал предложение своей возлюбленной на футбольном поле после матча. Девушка, естественно, ответила «Да». (подробнее)

«Эта сказка случилась с нами»: красноярец сделал предложение своей девушке во время Кубка КВН

Какая девочка не мечтает оказаться в сказке? Чтобы прекрасный принц встал перед нею на одно колено, протянул кольцо с цветами и произнес: «Любимая, ты выйдешь за меня замуж?». (подробнее)

Норильчанин сделал предложение невесте во время фейкового ареста силовиками

В Норильске молодой человек сделал предложение возлюбленной, разыграв сценку с задержанием пары полицией, сообщает Mash. Норильчанин подговорил актеров, переодевшихся в людей в масках с оружием. (подробнее)

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ