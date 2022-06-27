«Мы вместе с 5 класса»: красноярский школьник сделал предложение своей девушке на выпускном вечере

Вчерашний школьник делает предложение на выпускном вечере Фото: Руслан Потехин

Вот уж чего не ожидаешь увидеть на выпускном в 2022 году – так это предложения руки и сердца. Молодое поколение, согласно статистике, в ЗАГС отнюдь не торопится. Но в Красноярске нашелся влюбленный выпускник, который решился в этот вечер сделать такой серьезный шаг. И его избранница ответила ему согласием.

Владислава и Владимир Фото предоставлено героями публикаций

Все произошло на выпускном вечере красноярского лицея №2. Теперь уже бывший одиннадцатиклассник Владимир Морозов поднялся на сцену во время празднования, позвал свою любимую Владиславу Карелину, встал на одно колено и протянул ей кольцо. Зал взорвался овациями.

Девушка была удивлена, её переполняли эмоции, Выступили слёзы, щеки покрыл румянец. Но Владислава справилась с волнением и на главный вопрос «Будешь ли ты моей?» ответила «Да». Отметим, что влюбленной парочке уже есть 18 лет.

Как рассказал Владимир корреспонденту «Комсомольской правды-Красноярск», вместе ребята уже 6,5 лет. Познакомились они в пятом классе, когда попали в один коллектив. С тех пор они не расставались. Решение о том, что пора жениться, парень принял самостоятельно в марте 2022 года. Долго обдумывал и пришел к тому, что хочет связать свою судьбу с возлюбленной. Всю весну школьник думал над тем, как и где попросить руки у Владиславы. Остановился на выпускном вечере.

Владислава и Владимир Фото предоставлено героями публикаций

- Основательно я начал готовиться к этому шагу уже в июне. Присматривал кольцо, продумывал, что буду говорить, и как это произойдет. Маме я сказал накануне ночью, а отцу за два часа. Они были удивлены, прозвучал главный вопрос «а не рано ли?». Но я ответил, что готов и мои родители это приняли. Конечно, они очень рады и счастливы, очень любят Славу. К её родителям я подошел чуть ранее, попросил их разрешения. Мне было важно, чтобы они дали свое согласие. Её мама и папа были не против, отреагировали тоже очень хорошо, - отмечает Владимир Морозов.

- У меня был шок. Я очень сильно удивилась, даже не подозревала, что Вова сделает предложение на выпускном. Был просто взрыв эмоций, но они как-то по-большей части остались во мне. Я со сцены сошла в такой эйфории, мне было очень приятно. Ну и все мои друзья, конечно, очень бурно отреагировали – поздравляли, обнимали, - поделилась эмоциями Владислава Карелина.

Владислава и Владимир Фото предоставлено героями публикаций

После того, как утром ребята проснулись популярными, они столкнулись не только с радостными поздравлениями и пожеланиями счастья, но с и огромным количеством негативных комментариев.

- Мы читали негативные комментарии к видео, но не заостряем на них внимание. Это мнение чужих нам людей, нас оно не касается. Позитива в нашу сторону гораздо больше, - делятся впечатлениями ребята.

- Свадьбу мы пока не планируем – оставим это на будущее, когда начнем самостоятельно зарабатывать и сможем позволить себе тот праздник, о котором мечтаем. Мы поставили цель, и будем стремиться к её исполнению, - делятся планами Владимир и Владислава.

Владислава Карелина Фото предоставлено героями публикаций

Впереди у молодых поступление в вузы – Владимир хочет продолжить свою спортивную карьеру в кёрлинге, выйти на профессиональный уровень. А затем продолжить работать в сфере физической культуры. Владислава же, напротив, творческая личность – она еще не решила, чем точно хочет заниматься во взрослой жизни. Девушка любит танцевать, фотографировать, заниматься актерским мастерством.

Владимир Морозов Фото предоставлено героями публикаций

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