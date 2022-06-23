В красноярском «Роевом ручье» показали спасенного в Якутии фламинго Гриша. Фото: Роев ручей

Красноярский «Роев ручей» показал фламинго, которого в ноябре 2021 года спасли нефтяники в Якутии. Сейчас птица радуется жизни в зоопарке вместе с собратьями.

Птенца розового фламинго обнаружили на Чаяндинском месторождении в ноябре 2021 года. Как теплолюбивая птица оказалась в столь суровом месте до сих пор доподлинно неизвестно.

Тем более что ноябрь в Якутии – это не то же самое, что ноябрь в Красноярске, а уж тем более в местах обитания фламинго. Специалисты же считают, что птенец просто отстал от стаи во время миграции. Так или иначе, блуждающую и озябшую птичку заметили нефтяники, работающие на месторождении. Они-то и спасли жизнь экзотическому гостю севера. Сначала фламинго направили в якутский зоопарк «Живые алмазы Якутии», а в январе 2022 года отправили в Красноярске простым пассажирским рейсом. В краевом центре найденыша назвали Гришой.

Гриша после переезда в Красноярск. Фото: Роев ручей

Уже полгода краснокнижная птица живет в вольере с сородичами. Уже в «Роевом ручье» его неплохо откормили – птенец быстро поправился на 600 граммов. Он влился в стаю и стал ее полноценным членом. Якутского фламинго отличают от других особей по желто-зеленым кольцам на лапах.

Фото: Роев ручей

Сейчас уже ничто не напоминает о якутских кошмарах тропической птицы. Над ней взяла шефство нефтяная компания, на чьем месторождении Гришу нашли, и планирует помогать в улучшении условий жизни в дальнейшем.

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