Фламинго Гриша присоединился к стае в красноярском зоопарке. Фото: vk.com/roevzoo

Якутский фламинго Гриша, проживающий в красноярском парке «Роев Ручей», присоединился к стае. Об этом рассказали в пресс-службе «Роева ручья».

Напомним, что птицу доставили в Красноярск 21 января из Якутии. Гришу поймали на Чаяндинском месторождении в ноябре 2021 года. Сначала экологи передали птенца в зоопарк «Живые алмазы Якутии», однако затем его на пассажирском самолете перевезли в Красноярск, так как в «Роевом ручье» условия для фламинго более подходящие.

В итоге Гриша месяц пробыл в карантине. И сейчас присоединился к своей новой семье. За адаптацией птицы наблюдают работники парка флоры и фауны.