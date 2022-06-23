Живи, Мурка: в Норильске отпоили водой спасенную из пожара кошку

В Норильске спасатели вернули к жизни пострадавшую от пожара кошку. Фото: соцсети

В Норильске во время пожара спасли кошку с котятами. Фотография, где спасатели отпаивают ее водой, попала в мессенджеры и соцсети и стала вирусной. Бедняжка только-только пришла в себя и с благодарностью приняла предложенную помощь. В этой истории замечательно все – и сам поступок, и финал. «Комсомолка» нашла героя фотографии и узнала подробности случившегося. Зовут его Владислав Роглет.

Девятиэтажка на улице Бегичева заполыхала днем 21 июня, примерно в половине четвертого. Из окна гостинки на восьмом этаже валил густой черный дым вперемешку с языками пламени. Люди выскакивали из подъезда во двор. Несколько минут – и пожарные расчеты уже на месте: 27 спасателей, 8 единиц техники. Первой задачей было эвакуировать жильцов: 70 человек успели выйти сами, еще 30 вывели спасатели. Причем троих снимали из окон с помощью выдвижной автолестницы.

Один мужчина, лет сорока, в шоковом состоянии твердил, что у него в квартире остались животные. А квартира как раз рядом с той, которая горит.

- Я зашел в квартиру и сразу на входе наткнулся на кошку, - рассказывает Владислав. – Она была чуть живая, жизнь едва-едва теплилась, лежала на боку, мордочкой к двери. А чуть дальше - три котенка. Черные, совсем маленькие, им примерно по месяцу. Расползлись по комнате, пищат, шевелятся. Подхватил в охапку и котят, и их мать – и бегом вниз.

Видимо, в поисках спасения кошка пыталась выползти из квартиры, но не смогла. Еще чуть-чуть и отдала бы душу своему кошачьему богу. Но ей повезло.

- Хозяин стоит в прострации, в шоке, не знает, что делать – я ему котят отдал, он их обнял. А вот кошку пришлось приводить в чувство. Помыл ей мордочку и лапы, прямо из гидранта. Потормошили, она оклемалась на свежем воздухе, начала соображать, смотреть на нас более осмысленно. Налили ей питьевой воды в крышку от бутылки – полакала.

Спасенную мать семейства передали хозяину, она потом долго вылизывала своих котят. Все закончилось благополучно. Правда, как зовут мурлыку, Владислав не спросил. Признается, что в Норильске у него такой случай первый, он здесь живет и работает полгода. А до этого жил на «большой земле» - в селе Ирбейском (это около двухсот километров от Красноярска). Там домашние животные есть чуть ли не в каждом частном доме. Так что не раз приходилось выручать и Полканов, и Мурзиков. А как же иначе...

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