2019-10-31T12:02:50+03:00
Дом. Семья

Живи, кроха! Полицейские спасли при пожаре новорожденного щенка спаниеля и его маму

Теперь с животными все в порядке [фото]
Ася ЖУКОВА
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Полицейские спасли при пожаре новорожденного щенка спаниеля и его маму. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю.Полицейские спасли при пожаре новорожденного щенка спаниеля и его маму. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю.
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Такой крошечный, что еще даже не открыл глазки… Новорожденного щенка спаниеля и его маму спасли на пожаре в селе Богучаны Красноярского края полицейские.

Все случилось в среду, 30 октября. В этот день замначальника полиции по оперативной работе Павел Коробейников проходя по улице, заметил неладное. Над одним из частных домов поднимался столб дыма. Зашел во двор, смотрит: стена снаружи занялась огнем. Тут же позвонил в пожарную часть. А сам кинулся проверять, нет ли в доме людей. Внутри никого не оказалось.

Вскоре на месте были пожарные и наряд полиции (он обеспечивал порядок). Тушили огонь, все проливали. И в какой-то момент подполковник МВД Василий Чижадо увидел: на снегу у полыхающего дома что-то чернеет. Пригляделся, это был маленький щенок. А рядом с ним – собака.

Оказалось, мать в зубах вынесла кроху из огня. Но, видимо, надышалась дыма. Положила детеныша в снег у дома и сама легла тут же. Полицейский подхватил пострадавших на руки, завернул в куртку, отогрел. Унес в безопасное место и положил там в коробку, чтобы пришли в себя.

Собака смогла вынести детеныша из дома, но, видимо, успела надышаться дымом. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Собака смогла вынести детеныша из дома, но, видимо, успела надышаться дымом. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Благо щенок и его мама серьезно не пострадали. Когда 58-летний хозяин дома вернулся (он был на работе), собака встречала его, как обычно, радостным лаем.

К слову, пожар локализовали за 15 минут. Удалось не только спасти питомцев, но и отстоять дом. Спасибо полицейским и пожарным!

Полицейские спасли питомцев хозяина, а пожарные - его дом. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Полицейские спасли питомцев хозяина, а пожарные - его дом. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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