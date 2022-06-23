Почему люди гибнут в собственных погребах

В Ачинском районе в погребе нашли тела мужчины и женщины. Фото: пресс-служба СК

В поселке Ключи Ачинского района произошла трагедия: погибли мужчина и женщина. Их нашел сын в погребе частной усадьбы. Он несколько дней не мог связаться с матерью, решил проведать – приехал вечером 22 июня и... Следственный комитет проводит проверку, чтобы установить обстоятельства смерти 51-летнего хозяина дома и его 65-летней сожительницы. Налицо все признаки отравления угарным газом, но точную причину, конечно, установит судебно-медицинская экспертиза.

К сожалению, подобные случаи нередки, сельчане гибнут в собственных погребах. Почему это происходит?

Начнем с того, что вырытая и обустроенная в земле на глубине пяти-семи метров яма – это идеальное зимнее хранилище для урожая: консервов и корнеплодов. Там постоянная прохладная температура круглый год. Но есть проблема: там рай для грызунов и различных насекомых-плодожорок. Представьте, набираете картошку и находите волосяной комочек с мышатами. Мало того, что они тут размножаются, так они еще и поедают продуктовые запасы. Крысы могут и вовсе прогрызть жестяную крышку на банке, чтобы добраться до варенья. Ко всему прочему появляется плесень.

Поэтому готовить погреба под будущий урожай необходимо. Как это происходит: для просушки и прожига нужна дымовуха – чтобы было как можно больше чада. Сначала положили на дне погреба костерок из сухих щепок, плеснули немного горючки (чтобы разгорелось наверняка), сверху все то, что будет чадить - сырые щепки, опилки, лапы хвойных деревьев, уголь. Подожгли и быстро-быстро наверх, вон. Крышкой прикрыли, чтобы весь угарный газ накопился внутри. На другой день крышку открыли для проветривания. Спуститься внутрь можно через сутки. Желательно надеть респиратор или взять влажное полотенце, приложить к лицу.

Сегодня в продаже существуют специальные серные шашки, в составе которых содержится токсичный сернистый ангидрид. При ее горении образуется ядовитый газ, который проникает во все труднодоступные места. После нее погреб необходимо проветривать как минимум сутки.

Погреб находился в сарае, видимо, без вытяжки. Фото: пресс-служба СК

К сожалению, некоторые не придерживаются даже элементарных правил безопасности. Случается и так, что, обнаружив человека на дне погреба без сознания, его родственники спускаются следом и также попадают в смертельную ловушку.

Много лет назад приходилось общаться с женщиной, которую родственники вовремя обнаружили и вызвали спасателей на помощь, а потом в больнице ее с трудом откачали. Вот что она рассказала:

- Мне показалось, что внизу все погасло. Подойду, посмотрю – ничем не пахнет, дым не идет. Спустилась вниз, чтобы проверить, горит - не горит. Спустилась – и через минуту у меня голова закружилась, больше ничего не помню...

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