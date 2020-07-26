2020-07-26T16:20:37+03:00
Происшествия

Под Красноярском в погребе два человека отравились угарным газом

Вероятно, пытались подготовить его к зиме
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Под Красноярском в погребе два человека отравились угарным газомПод Красноярском в погребе два человека отравились угарным газомФото: Мария ЛЕНЦ
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Под Красноярском произошла трагедия. Как сообщается в сводке КГКУ «Спасатель» накануне к ним поступил сигнал из поселка Манского. Там в СНТ «Мана-3» в подвале задохнулись два человека. Полиция вызвала спасателей, чтобы помогли поднять тела на поверхность. Сделать это самостоятельно без специальных навыков и оборудования было бы затруднительно.

Подобные трагедии происходят довольно часто. К сожалению, дачники не соблюдают правила безопасности. Чтобы подготовить подвал или погреб к зиме, для хранения овощей и заготовок, они разжигают внутри угли или дымовые шашки. Зачастую с отравляющими веществами, чтобы избавиться от грызунов и насекомых. В яме скапливается углекислый газ. Если не дать газу как следует выветриться и спуститься вниз – можно потерять сознание, а это – верная гибель. Нужно быть осторожными и не допускать опрометчивых шагов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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