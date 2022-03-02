Указ губернатора Красноярского края о послаблении коронавирусных ограничений от 2 марта 2022 года: официальный текст Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае внесены ощутимые послабление в антиковдиный указ в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки в регионе. Публикуем полный текст указа губернатора о послаблении коронавирусных ограничений в Красноярском крае от 2 марта 2022 года.

О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», статьей 90 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», учитывая письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 01.03.2022 № 24-00-17/02-3241-2022, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края» следующие изменения: в преамбуле: слова «от 28.01.2022 № 24-00-17/02-1386-2022,» заменить словами «от 28.01.2022 № 24-00-17/02-1386-2022, от 01.03.2022 № 24-00-17/02-3241-2022,»; слова «от 29.12.2021 № 68,» заменить словами «от 29.12.2021 № 68, от 08.02.2022 № 3,»; признать утратившими силу пункты 1.5, 1.5.2; в пункте 1.7.1: абзацы четвертый, пятый исключить; признать утратившими силу пункты 1.7.3, 1.8; в абзаце первом пункта 1.8.1 слова «учреждения культуры и искусства» заменить словами «учреждения культуры и искусства (дворцы и дома культуры, клубы (за исключением ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов), дома народного творчества, центры культурного развития) (далее – учреждения культуры и искусства)»; признать утратившими силу пункты 1.8.2–1.13; в пункте 2: подпункт 1 признать утратившим силу; в подпункте 2 слова «, указанной в пунктах 1.9, 1.9.1 настоящего указа» исключить; в подпункте 3 слова «пунктами 2.9.2–2.9.4» заменить словами «пунктом 2.9.2»; в пункте 2.9.2: в абзаце втором слова «, пунктом 2.9.4» исключить; в абзаце седьмом слова «в количестве не более 50 % от общей вместимости места проведения мероприятия и равномерной рассадкой зрителей – по 14 ноября 2021 года включительно, а с 15 ноября 2021 года – 70 % от общей вместимости места проведения мероприятия и равномерной рассадкой зрителей» исключить; абзац одиннадцатый исключить; признать утратившими силу пункты 2.9.3, 2.9.4, 2.13, 2.14, подпункт 3 пункта 3.11.7, пункт 3.11.9.

2. Опубликовать указ на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (http://www.zakon.krskstate.ru/).

3. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

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