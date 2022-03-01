В Красноярском крае отменили QR-коды для посещения общественных мест Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярском крае отменяют QR-коды для того, чтобы быть в общественных местах. Соответствующие изменения в указ по предотвращению распространения коронавирусной инфекции внес губернатор Александр Усс. Согласно им, жителям региона теперь не нужно предъявлять сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании:

- при посещении торгово-развлекательных центров, в общепите, салонах индустрии красоты, театрах и кинотеатрах, библиотеках;

- при посещении спортивных мероприятий;

- при заселении в гостиницу и на базы отдыха;

- можно свободно посещать спортивные объекты - бассейны, фитнес-центры, спортивные залы.

Отменяются ограничения по заполняемости залов на культурных и спортивных мероприятиях. Посещать ТРЦ и общепит теперь могут и подростки до 18 лет. Отменены ограничения, касающиеся работы ночных клубов и танцполов в организациях общественного питания.

Также оьменен режим самоизоляции для невакцинированных жителей старше 60 лет.

Помимо этого, утратили силу рекомендации о переводе на дистанционный режим работы работающих граждан старше 60 лет и имеющих хронические заболевания.

Указ отменяет и введение дополнительных ограничений для граждан, прибывающих в Норильск и Дудинку из других регионов и городов страны.

Добавим, что ранее главный санитарный врач края Дмитрий Горяев анонсировал отмену QR-кодов, ссылаясь на эпидемиологические показатели последней февральской недели.