Какие коронавирусные ограничения отменены в Красноярском крае 2 марта 2022 года: QR-коды больше не нужны Фото: ИВАНОВА Диана

Глава края Александр Усс внес изменения в Указ о противодействии COVID-19. QR-коды о вакцинации и перенесение инфекции больше не нужны, но это не единственное послабление. Публикуем, какие коронавирусные ограничения отменены в Красноярском крае 2 марта 2022 года.

Куда в Красноярском крае можно попасть без QR-кода в 2022 году

Теперь без сертификата о вакцинации или перенесенном коронавирусе можно попасть в ТРЦ, общепит, салоны красоты, театры и кинотеатры, библиотеки, спортивные мероприятия, выставки и конгрессы.

Кроме того, QR-коды теперь не нужны при заселении в гостиницу и базы отдыха. Красноярцы могут свободно посещать бассейны, фитнес-центры и спортзалы.

Отмена ограничений по заполняемости помещений

Заполняемость спортивных объектов, театров, кинотеатров, театров, учреждений культуры, концертных залов, игровых комнат для детей и детских игровых центров может быть любой.

Ранее действовало ограничение в 70% от заполняемости.

Что еще?

- Ночные клубы открываются впервые с начала пандемии коронавируса в Красноярском крае. Танцполы в ресторанах и барах вновь доступны всем желающим;

- Посещать ТРЦ и места общепита свободно могут посещать несовершеннолетние.

- Отменен режим самоизоляции для красноярцев старше 60 лет. Работники старше этого возраста могут вернуться с дистанта;

- Отменены дополнительные ограничения для приезжающих в Норильск и Дудинку из других регионов РФ.

Когда отмена коронавирусных ограничений в Красноярском крае вступит в силу?

Губернатор Александр Усс подписал соответствующий документ 1 марта 2022 года. Отмена ограничений вступает в силу со 2 марта 2022 года.

Какие коронавирусные ограничения в Красноярском крае 2022 сохранились?

Как сообщает главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев, по факту осталось лишь три ограничения:

- продолжает действовать масочный режим;

- остается ограничение проведения массовых мероприятий;

- осталось в силе соблюдение режима дезинфекции и термометрии (измерение температуры при приеме в санатории или курорты, оснащение помещений обеззараживателями воздуха). Подробнее можно прочесть, пройдя по ссылке.

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