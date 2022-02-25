«Трясло от страха так, что не смогла позвать на помощь: в Лесосибирске стая бродячих собак напала на 8-летнюю девочку

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Очередное нападение стаи бродячих собак на ребенка произошло в Лесосибирске. К счастью, обошлось без травм: лающих и кидающихся псов от 8-летней девочки отогнали прохожие, которые вовремя подоспели на помощь. Собаки успели испачкать куртку лапами и серьезно напугать школьницу. Как рассказала «Комсомольской правде-Красноярск» мама девочки, малышка всю ночь просыпалась в истерике от жутких кошмаров.

Стая из десятка собак бросилась к Алисе* (имя изменено по закону) когда та возвращалась из школы домой. Время было около 11:30, 8-летняя девочка почти подошла к своему двору, когда к ней с начала вышла одна крупная собака.

- Она стала лаять, прыгать на дочку. Алиса испугалась настолько, что даже закричать не смогла, только пятилась назад. Тут же выскочила остальная стая и подбежала к ребенку. Они гавкали, рычали, прыгали на неё. У дочери вся куртка спереди в пятнах грязных от лап, там сухого места нет просто, - рассказывает «КП-Красноярск» Анна Мараховская.

На счастье девочки, мимо проезжал мужчина, который заметил стаю и ребенка. Он выскочил из машины и начал кричать на собак, отгонять их. Тут же мимо проходила женщина в возрасте с палками для скандинавской ходьбы. Они вдвоем прогнали стаю.

- Нам очень повезло, что люди были рядом и вовремя пришли на помощь. Еще бы чуть-чуть и собаки бы повалили дочь на землю, она маленькая, легкая. Когда Алиса зашла домой, она даже рюкзак сама не могла снять, её просто трясло от страха. Ручки дрожат, глаза в слезах, рассказать не может, срывается на плач. Мы долго успокаивали, аккуратно расспросили. Эту стаю мы много раз видели, но мыслей не возникало, что они могут кинуться. По крайней мере, я об этом не слышала, - говорит Анна.

После нападения стаи на ребенка, женщина обратилась в ЕДДС и в администрацию города.

- Я везде позвонила, но, как понимаю, это бесполезно. Мне сказали, что их отловят, стерилизуют, и выпустят обратно. Закон не позволяет с ними что-то сделать, а содержать пожизненно у них нет возможности. Как они мне заявили: «Ну, когда-нибудь они умрут, от старости, например, будет спокойнее». Оказалось, что я уже была десятая, кто за день позвонил по этой стае. В соцсетях пишут, что эти собаки буквально за час до моей дочери таскали другого ребенка за рюкзак. На этом же месте, - отмечает мама девочки.

Несмотря на то, что физических травм ребенок не получил – морально девочка подавлена по полной программе. Анна рассказала, что на следующий день Алиса не пошла в школу из-за ночных кошмаров.

- Она устала, наплакалась и уснула. До 2 часов ночи все было спокойно, а потом я проснулась от сильной истерики. Алиса плакала, кричала во сне. И так несколько часов подряд. Я её обнимала, успокаивала – но толку не было. Она засыпала и опять просыпалась от кошмаров. Утром ребенок как выжатый лимон была, уставшая. В школу идти теперь боится, вдруг опять нападут. А как её защитить я не знаю, не баллончик же 8-летней девочке покупать.

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