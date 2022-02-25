В Ачинске полицейские ищут очередных жертв «пинателя»-женоненавистника. Фото: t.me/achinsknabat

25 февраля в Ачинске Красноярского края установили личность «пинателя». В МВД сообщили, что сейчас разыскиваются пострадавшие от действий агрессора.

«Пинатель» уже орудовал в Ачинске в 2020-2021 годах. Он приставал к женщинам, бил их ногами по ягодицам. Причем сил он жалел – серьезных травм никто не получил, но десятки женщин жаловались на синяки и ушибы. Мужчина объяснял свои действия неприязнью к женскому полу. Тогда его отправили на исправительные работы, хотя мужчине грозило 2 года колонии. Не помогло – «пинатель» вновь вышел на охоту.

На этот раз 35-летний ачинец помимо собственных ног вооружился ножом-бабочкой и перцовым баллончикам. Чаще всего его видели в 6-м микрорайоне Ачинска. Мужчина кидался на людей, пугал их и пытался пнуть.

В МВД по Красноярскому краю заявили, что в полицию на мужчину никто не жаловался. Однако ведомство все равно решило провести проверку:

- Граждане, обладающие значимой информацией о действиях мужчины могут сообщить её по телефонам дежурной части МО МВД России «Ачинский» 8(39151)97-002 или 102 с мобильного, - сообщают в полиции.

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