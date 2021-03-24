«Ачинский пинатель» вернулся и взялся за старое: пострадала беременная женщина

Пинатель вернулся и взялся за старое: в Ачинске вновь пострадала женщина Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинске вернулся пинатель, точнее, взялся за старое. В прошлом году 35-летний местный житель буквально терроризировал город – нападал на пожилых или беременных женщин, которые не могли дать ему отпор. Подбегал сзади и бил ногой по ягодицам или кулаком в плечо, в спину. Причем сил не жалел – некоторым пострадавшим пришлось обратиться за медицинской помощью.

В декабре прошел суд, хулигана приговорили к исправительным работам. Видимо, урок впрок не пошел и те раскаяния, которые он изображал на скамье подсудимых, оказались фальшивыми. На минувшей неделе в полицию Ачинска обратилась молодая беременная женщина и сообщила, что неизвестный намеренно и сильно толкнул ее плечом, сделал больно. Она была уверена, что это прошлогодний хулиган – и не ошиблась.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, на подозреваемого вновь завели уголовное дело по статье «Побои». Он находится под подпиской о невыезде и по инициативе правоохранителей помещен в больницу (очевидно, под надзор психиатра). Потерпевшие надеются, что на сей раз он все-таки получит свои два года колонии.