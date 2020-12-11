В Красноярском крае пинавшего женщин хулигана ждет скамья подсудимых Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинске нападавшего на женщин хулигана ждет скамья подсудимых. Уголовное дело по статье «Побои» уже передано в суд на рассмотрение. Ему грозит до 2 лет лишения свободы. Подробности этой истории рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города.

В августе в дежурную часть обратились по очереди несколько женщин (количество не уточняется). И написали заявления, в которых пожаловались на хулиганские действия со стороны незнакомого им мужчины. Действовал он одинаково - подбегал к ним на улице сзади и со всей силы пинал их по ягодицам. Это было и больно, и унизительно.

Личность хулигана быстро установили по описанию. Нашли – им оказался 34-летний местный житель. Зачем он делал все это, пояснить не мог, причин никаких не назвал. Просто пинал, и все. Теперь у него будет время подумать над своим поступком.