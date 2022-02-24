«Рейс перенесли на 2 месяца»: самолет, летевший из Красноярска в Сочи посадили, в Екатеринбурге

Рейс Красноярск-Сочи посадили в Екатеринбурге Фото: Мария ЛЕНЦ

24 февраля из-за «спецоперации» на Донбассе приостановлены перелеты в аэропорты юга России до 2 марта. Из Красноярска в этот день было запланировано два рейса – оба в Сочи, утренний и вечерний.

Утренний рейс штатно вылетел из аэропорта Красноярска, но буквально через пару часов ситуация приняла другой оборот – аэропорт пункта назначения закрылся, самолет пришлось посадить в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.

Фото: instagram.com/suleimanova860

Красноярка Татьяна Сулейманова рассказала в своем инстаграме, что пассажиров вывели из самолета. Позднее им пришло сообщение, что рейс перенесли на 2 месяца – на 24 апреля. Почему именно эта дата – неизвестно.

Сейчас красноярцы находятся в Екатеринбурге и ждут отправки домой. Как пассажиров будут доставлять обратно в Красноярск пока неизвестно.

Вечерний рейс в Сочи также находится под угрозой срыва. Несмотря на это, судя по онлайн-табло красноярского аэропорта, сейчас идет регистрация. В пресс-службе воздушной гавани «КП-Красноярск» сообщили, что пока рейсы на юг никто не отменяет.

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