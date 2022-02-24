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Общество24 февраля 2022 6:49

Отменят ли рейсы на юг России из аэропорта Красноярска 24 февраля 2022 года

Рейсы из Красноярска на юг России могут отменить из-за спецоперации на Донбассе
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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Отменят ли рейсы на юг России из аэропорта Красноярска 24 февраля 2022 года

Отменят ли рейсы на юг России из аэропорта Красноярска 24 февраля 2022 года

Фото: Мария ЛЕНЦ

Отменят ли рейсы на юг России из аэропорта Красноярска 24 февраля 2022 года – сейчас один из главных вопросов, волнующих жителей краевого центра.

В воздушной гавани заявили, что аэропорт продолжает работать в штатном режиме. Об этом 24 февраля «КП-Красноярск» подтвердили в пресс-службе.

В аэропорту Красноярска пояснили, что решение лететь в той или иной аэропорт принимают авиакомпании. Перелеты продолжаются в штатном режиме.

На 24 февраля из аэропорта Красноярска на юг России запланирован один рейс – в Сочи – в 18:30 часов. Судя по табло на сайте воздушной гавани – он не отменен.

Справочная служба «Аэрофлота» остановила прием звонков, в пресс-службе авиакомпании на звонки не отвечают. Туристы сейчас сидят на чемоданах – остается лишь гадать полетят ли красноярцы в Сочи или нет.

Напомним, что утром 24 февраля началась спецоперация на Донбассе. Из соображений безопасности аэропорты на юге страны приостановили работу.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ