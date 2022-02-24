Как красноярцам вернуть деньги на билет за отмененные рейсы на юг России в феврале 2022 года Фото: Мария ЛЕНЦ

24 февраля Росавиация заявила о приостановке рейсов в южные города России – от Брянска до Сочи из-за «спецоперации» на Донбассе. Пока рейсы из Красноярска не отменялись, но находятся под угрозой срыва. Так, рассказываем, как красноярцам вернуть деньги на билет за отмененные рейсы на юг России в феврале 2022 года.

В Росавиации добавили, что ограничения на перелеты в южные регионы будут действовать до 2 марта. Воздушные судна не принимают аэропорты следующих городов: Воронежа, Брянска, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Симферополя, Курска, Орла, Геленджика, Анапы (Витязево), Ростова (Платов) и Краснодара (Пашковский).

Поэтому если билеты уже куплены, есть смысл задуматься о возврате денег. И варианты, как красноярцам вернуть деньги на билет за отмененный рейс на юг России.

Отечественные авиакомпании вошли в положение пассажиров и объявили о возврате стоимости билетов. Так, клиенты S7 могут оформить возврат денег за билеты в мобильном приложении и на сайте. Для этого необходимо зайти в раздел «Мои бронирования» и следовать инструкциям. Кроме того, можно обратиться в офисы продаж.

В авиакомпании «Победа» возврат денег за отмененные билеты будет оформлен автоматически. Хотя пассажиры могут так же просто изменить дату на более позднюю.

Что касается другие авиакомпаний, то алгоритм возврата остается прежним: получить официальное сообщение об отмене рейса; обратиться к продавцу и оформить возврат через сайт продавца. Если ничего из этого не помогает, необходимо связаться с продавцом билетов.

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