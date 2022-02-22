В Красноярском крае колесо от «Урала» убило 9-летнего ребенка на глазах у его сестры

В Красноярском крае колесо от «Урала» убило 9-летнего ребенка на глаза у его сестры. Фото: прокуратура Красноярского края

22 февраля в поселке Суломай Эвенкийского района Красноярского края колесо от «Урала» убило 9-летнего мальчика. Трагедия произошла на глазах у его сестры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Трагедия произошла в 15 часов. Водитель грузовика «Урала» бортировал спущенное колесо. Он остановился посреди дороги и решил накачать шину, и отошел, оставив компрессор шины включенным.

Фото: прокуратура Красноярского края

В этот момент мимо автомобиля проходили 11-летняя сестра и ее 9-летний брат. В итоге колесо взорвалось и отлетело на мальчика. Ребенок погиб на месте. Его сестра физически не пострадала.

Сейчас прокуратура начала проверку, выясняются все обстоятельства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела:

- В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего и дана оценка действиям водителя автомобиля на предмет соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения и транспорта, - передают в пресс-службе прокуратуре Красноярского края.

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