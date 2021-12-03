«Это я, тварь, сбила ребенка»: в Красноярске на Стасовой мальчик попал под колеса машины

Пострадавший ребенок

В Октябрьском районе Красноярска утром 3 декабря сбили маленького ребенка. Как сообщают читатели «КП-Красноярск», все произошло возле дома по улице Елены Стасовой, 40и. Ребенок получил множественные травмы, был какое-то время без сознания, скорая оказала первую помощь и передала мальчика в руки врачей стационара. О его состоянии на данный момент ничего не известно.

Малыш на руках у скоропощников

Жительница Красноярка возвращалась домой, когда из окна машины увидела укрытое покрывалом тело малыша и несколько машин на «аварийке». Девушка остановилась, чтобы узнать, жив ли ребенок и нужна ли какая-то помощь. Оказалось, что мальчик дышит, но находится без сознания. Рядом с ним были взрослые, которые вызвали скорую и полицию.

Красноярка побежала по всем близлежащим магазинам, чтобы попросить теплые пледы, на улице сильный ветер. Но ни в одном не было ничего такого, чем можно было укрыть ребенка и согреть его. Тогда она сняла чехлы с кресел своего авто, чтобы укрыть малыша от непогоды, пока нет скорой.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Над ним сокрушалась женщина, я сначала подумала, что она мама мальчика, но оказалось, что нет. Она сказала мне: «Это я, тварь, сбила этого ребенка». Как все произошло, я не видела, но очевидцы говорили, что мальчик выскочил из-за машины на дорогу, - рассказывает корреспонденту «КП-Красноярск» горожанка.

После того, как ребенок попал под колеса автомобиля, он потерял сознание. Свидетели ДТП сообщают, что он пришел в себя через несколько минут, пытался что-то сказать и даже встать.

- У него все лицо было в крови, с ножки слетел сапожок, ножки тоже окровавленные. Полицейские спрашивали у водительницы, выпивала она сегодня или вчера, но она отрицает. Говорит, что у самой таких двое и не пьет, - отмечает красноярка.

В пресс-службе ГИБДД пока информации о происшествии нет, «Комсомольская правда» отправила запрос в МВД.

- Так должен любой делать, у меня был шок, когда стоят 5 мужчин, несколько женщин, которые не могут снять с себя куртку, не могут укрыть ножки ребенка. Конечно, если бы у меня не было бы чехлов, то я бы сняла свою куртку. Одна женщина только сняла свою курточку, укрыла его. А все остальные просто стоят, вызвали скорую, - рассказывает очевидица.

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