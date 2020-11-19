В Красноярске в ДТП водитель такси погиб, а 4-летний ребенок-пассажир получил тяжелые травмы

Бабушка и 4-летняя внучка после поездки в такси оказались в больнице. Фото: Мария ЛЕНЦ

Это ДТП произошло на прошедших выходных в Красноярске на улице Партизана Железняка: водитель такси не справился с управлением и врезался в столб.

Удар был сильный, 59-летний водитель «Тойоты Функарго» скончался.

Пострадали и его пассажиры, которые сидели на заднем сидении, 57-летняя женщина с 4-летней внучкой. Детского кресла в машине не было, обе пассажирка, взрослая и малышка, ремнем безопасности не пристегивались. Обе получили тяжелые травмы и сейчас в больнице.

Дорожные полицейские напоминают, что оставляя заявку на поездку в такси, необходимо указать, что в числе пассажиров будет ребенок и нужно детское кресло. Если его нет, то от поездки лучше отказаться. Однако практически никто этого не делает. И хотя за нарушение правил перевозки пассажиров в такси административную ответственность несет водитель, за жизнь и здоровье ребенка отвечают его близкие.

Напоминаем. В этом году на дорогах Красноярска в ДТП получили травмы 38 детей-пассажиров.