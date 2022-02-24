Марк Петровский: «Не пропустите бой, мы покажем зрелищные раунды»

Марк Петровский. Фото: министерство спорта Красноярского края

Дебют Марка Петровского состоится 25-ого февраля в Москве в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». А ринг с россиянином разделит кенийский боксер Коллинс Ойял.

Молодой боксёр рассказал «КП-Красноярск», что нацелен не просто одолеть кенийца, а показать яркий и красочный бой, который запомнится зрителям.

«Моя подготовка прошла хорошо и планомерно.

Это мой первый бой в профессионалах, поэтому я пока не могу сказать, чем отличается любительский бокс от профессионального, но я пришёл в профессионалы, чтоб показать максимум на что я способен.

Я мало, что могу сказать о моем оппоненте. Темнокожий атлет, достаточно крупный, но я уже встречался с такими, поэтому думаю, что все будет хорошо.

Не пропустите мой бой, мы покажем зрелищные раунды».

Отметим, что Марк Петровский родился в Минусинске и имеет прозвище «Сибиряк». В 2021-ом году, в столице Сербии, в городе Белграде, он стал чемпионом мира по боксу. В финале, в тяжелом бою, он одолел боксёра из Армении, Давида Чалояна.

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