Следователь из Якутии избил свою жену на День влюбленных и напал на полицейских при задержании Фото: Мария ЛЕНЦ

В якутском Покровске задержали 33-летнего следователя МВД, который избил свою гражданскую жену и напал на коллегу. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел, сообщает источник «КП-Красноярск».

Все произошло в День всех влюбленных 14 февраля, в полицию обратилась гражданская жена капитана юстиций. Она сообщила, что следователь жестко избил ее. В какой-то момент свидание пошло не по плану – правоохранитель перебрал с алкоголем и начал распускать руки. Особо следователь не церемонился – бил жестко и по всему телу. В итоге у пострадавшей зафиксированы синяк под глазом, разбитая губа, рана левого предплечья, ушибы обоих кистей, предплечий и голеней.

Но даже прибывшие полицейские не смогли успокоить разъяренного следователя. Когда страж порядка начал составлять рапорт, капитан юстиций набросился на него и ударил ногой в грудь. Чтобы усмирить коллегу-дебошира пришлось использовать спецсредства. Его доставили в отделение.

Сейчас следком решает вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям «побои» и «применение насилия в отношении представителя власти». Проводится служебная проверка. Коллеги разбираются, что послужило причиной вспышки гнева опытного следователя, проработавшего в полиции почти 10 лет.

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