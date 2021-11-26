«Ударил электрошокером 40 раз»: в Красноярском крае полицейского заподозрили в пытках задержанного

«Ударил электрошокером 40 раз»: в Красноярском крае полицейского заподозрили в пытках над задержанным Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канске Красноярского края полицейского заподозрили в пытках и избиении задержанного. Как сообщает региональный СК, мужчина бил подозреваемого электрошокером.

Все случилось почти месяц назад – 27 октября. Оперуполномоченный и участковый отправились из Канска в Лесосибирск, чтобы задержать подозреваемого в краже – 42-летнего мужчину. Все шло по плану: мужчину задержали, посадили в служебный автомобиль и повезли в отделение.

Но по пути следования опер начал избивать подозреваемого. Не закончилось это и по прибытии в Канск. В отделении полицейский несколько раз ударил задержанного в голову и по телу, после чего принялся пытать несчастного. По версии СК, он ударил мужчину электрошокером не менее 40 раз!

- При доставлении подозреваемого в отдел полиции в Канск и, находясь в Канске, оперуполномоченный, действуя с превышением должностных полномочий, несколько раз ударил мужчину кулаком по голове и телу и не менее 40 ударов электрошокером, - передают в СК по Красноярскому краю.

В итоге такие методы допроса оказались известны следователям, которые и завели уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий с применением насилия, с применением специальных средств». Что касается участкового, то он находится в статусе свидетеля. Оперуполномоченного же отправили под арест.

В полиции же заявили, что по данному происшествию проводится собственная проверка по обоим сотрудникам ведомства:

- Сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Красноярскому краю проводится служебная проверка в отношении сотрудников МО МВД России «Канский», назначенная руководством Главка, - передают в региональном МВД.

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