В красноярском аэропорту пассажир избил полицейского

Даже в таком респектабельном месте как аэропорт возможны драки.... Фото: Мария ЛЕНЦ

Неужели только в кино можно увидеть сильных и ловких полицейских, которые виртуозно справляются даже с вооруженными преступниками? А в жизни все происходит с точностью до наоборот?

Ответом на эти вопросы стало видео, которое прислал очевидец в редакцию красноярского «7 канала». Он наблюдал начало истории в одном из кафе аэропорта, где подвыпивший мужчина напал на пассажира, а потом снял на видео небанальное продолжение банальной истории про задержание драчуна.

На первых кадрах все благополучно: полицейский выводит мужчину из кафе. Но дальше происходит неожиданрое: тот вдруг поворачивается, бьет полицейского по лицу.

А дальше удары руками и ногами – один за другим. Полицейский не сопротивляется. Лишь прикрывает голову руками. И вот он уже лежит на полу под градом ударов.

Мимо идут пассажиры. Кто-то не понимает, что происходит, кто-то просто равнодушен к происходящему.

Неизвестно, чем бы все закончилось, но на помощь прибежал другой полицейский. Вдвоем они скрутили драчуна.

История, несомненно, получит продолжение. Аэропорт напичкан камерами видеонаблюдения, которые позволят восстановить каждый шаг участников конфликта и дать им оценку.