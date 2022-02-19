В ДТП под Красноярском погибли двое взрослых и пострадали дети Фото: ГИБДД России по Красноярскому краю

Под Красноярском произошла авария, в которой погибли два человека и еще трое были госпитализированы. О произошедшем сообщили в ГИБДД края.

Как стало известно, на 612 километре автодороги Р-255 «Сибирь» столкнулись лоб в лоб Toyota Spacio и Toyota Mark II. Удар оказался настолько сильным, что машины превратились в груды искореженного металла.

— Ехавшие в Toyota Spacio мужчина и женщина скончались на месте. Двое детей, 10 и 6 лет, находящиеся на заднем сидении автомобиля, получили травмы и были госпитализированы. Также пострадал водитель Toyota Mark II, он в больнице, — рассказали в дорожной полиции.

Сотрудники ГИБДД сейчас работают на месте происшествия. Причина аварии пока не установлена.

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