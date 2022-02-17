«Протащил машину на 100 метров»: в Красноярске пассажирский поезд столкнулся с такси

В Красноярске пассажирский поезд столкнулся с такси на платформе «Путепровод». Фото: vk.com/rzdkras

Вечером 17 февраля в Красноярске в районе платформы «Путепровод» пассажирский поезд столкнулся с автомобилем такси марки «Volkswagen Polo». Как сообщают в пресс-службе «КрасЖД», в аварии никто не пострадал.

Фото: vk.com/rzdkras

Все произошло в 19:54 часов. Водитель такси выехал на пути аккурат в месте, где нет железнодорожного переезда. В этот же момент платформу проезжал пассажирский поезд №348 «Новосибирск – Усть-Илимск». Машинист сделал все, чтобы избежать столкновения, но расстояние между составом и легковушкой оказалось слишком малым.

Удар был такой силы, что иномарку буквально разорвало на части. Но чудом в жуткой аварии никто не пострадал. Водитель-нарушитель родился в рубашке. По словам очевидцев, водителя на железнодорожные пути направил навигатор.

Фото: vk.com/rzdkras

- Автомобиль протащило поездом около 100 метров - тормозной путь состава, он получил значительные повреждения. Схода подвижного состава и повреждений пути нет, - передают в Красноярской железной дороге.

В итоге пассажирский поезд задержался на 42 минуты. Сейчас КрасЖД работает над восстановлением графика движения. На работу других поездов ДТП не повлияло. Правоохранительные службы проводят проверку.

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