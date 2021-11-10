В Красноярске ночью иномарка столкнулась с вагоном грузового поезда. Фото: КрасЖД

В Красноярске минувшей ночью иномарка столкнулась с вагоном грузового поезда. Произошло это в Свердловском районе около 1:26 часов на регулируемом железнодорожном переезде. Эта железнодорожная линия используется для перевозки грузов из промышленной зоны к сортировочным станциям.

Переезд – регулируемый, автоматическая сигнализация работает исправно. Да и, судя по записи с камеры наблюдения, водитель KIA уже видел выезжающий на переезд вагон (тепловоз толкал состав впереди себя). И все же отчаянный автомобилист решил проскочить. Не проскочил: вагон защепи бампер иномарки и проволок ее несколько метров.

В КрасЖД пояснили, что поезд двигался со скоростью всего 8 километров в час, но даже при такой скорости ему не хватило времени, чтобы экстренно затормозить – слишком коротким было расстояние между вагоном и автомобилем.

В результате водителю придется ремонтировать свою иномарку, а также держать ответ перед госавтоинспекцией и железной дорогой.

- Отметим, что с начала года это уже пятое ДТП на переездах КрасЖД. Все дорожно-транспортные происшествия произошли по вине водителей, грубо нарушивших правила.

В целом по стране в 2021 году по вине водителей, грубо нарушивших Правила дорожного движения, зафиксировано 183 ДТП на переездах (161 – в 2020 году). В них пострадали 111 человек, в том числе 38 – погибли.

Чтобы снизить риск возникновения подобных ситуаций, режим противодействия ДТП введён во всех регионах деятельности Красноярской железной дороги – Красноярском крае, Республике Хакасия, Кемеровской и Иркутской области, где расположено порядка 300 переездов.