«Тетя, мы одни, мы горим!»: в Туве случайный звонок незнакомки спас детей, задыхающихся в полыхающей квартире

Ай-Хаан, Александра и Чингис получили благодарственные письма за спасение детей при пожаре. Фото: МЧС по Туве

Часто что-то важное в жизни происходит по воле случая – иногда из-за череды мелких случайностей решатся судьбы, а иногда спасаются жизни. Пример счастливой случайности произошел 8 февраля в селе Кызыл-Мажалык, что в Туве, где трое детей 2,3 и 5 лет остались наедине с огнем, быстро охватывающим квартиру.

Родителей дома не было, выходы отрезаны пламенем. Все шло к тому, что произойдет очередная трагедия с детьми, погибшими в пожаре – такое зимой в Сибири, увы, не редкость. Но все изменил один случайный звонок.

Сотрудница местного Центра занятости Александра Лундуп была хорошо знакома с семьей. Отец детей искал работу, и девушка решила позвонить, чтобы обсудить один из вариантов. Но на звонок ответил рыдающий ребенок. Сначала Александра подумала, что дети над ней шутят, и положила трубку, но на душе скребли кошки – а что если беда:

- Я позвонила по работе, хотела с их отцом поговорить. Ответили дети. Они громко плакали и кричали. Сначала подумала, что они играют с телефоном и положила трубку. Но что-то стало тревожить меня, будто что-то чувствовала… и решила перезвонить. Вновь ответили дети, плакали, мальчик не мог выговорить ни слова. Я коллег позвала, но они тоже не понимали, что происходит. Еле как успокоила, попросила сказать, что с ними. Мальчик плачет и говорит «Тетя, горим». Я попросила его выйти, он ответил – «мама сказала никуда не выходить».

Александра Лундуп. Фото: МЧС по Туве

Александра положила трубку и сразу же позвонила в ЕДДС (не в МЧС, потому что предположила, что вызов может быть ложным) а после – своим знакомым Ай-Хаану Хомушку и Чингису Сарыглару, которые работали в магазине, расположенным недалеко от горящего дома. Она подробно рассказала им, куда бежать. Мужчины оказались на месте пожара в считанные минуты. Они попытались попасть в квартиру через дверь, но она была заперта. Тогда парни выломали решетку балкона на первом этаже и разбили окно.

Через пару минут после этого приехали пожарные, но к этому моменты Ай-Хаан и Чингис уже вывели малышей на улицу. К счастью, никто из детей не пострадал, госпитализировать их не пришлось.

Но Александра не знала, что детей спасли. Он еще раз позвонила, а в ответ – тишина:

- Я потом еще раз позвонила, но никто не ответил. У меня чуть сердце не выскочило. Оставалось только молиться. Но через 10 минут позвонила их мама и сказала, что дети в безопасности. Они в этот момент выходили по делам, - рассказывает девушка.

Сами герои позднее рассказывали, что воспламенение было небольшим – горел ковер. Но дымило в квартире так, что детей им пришлось искать буквально на ощупь.

Еще через две минуты пожарные потушили огонь. Сейчас они выясняют причину пожара. Троицу героев же наградили благодарственными письмами 16 февраля.

Героиней себя Александра не считает. По словам девушки, такое внимание к ней непривычно. Более того, по мнению Александры значительную роль здесь сыграл как раз тот самый счастливый случай:

- Я не ожидала такого. А приехало даже телевидение! Это шок, конечно, такого опыта не было никогда. Когда меня спрашивали, как все произошло, я растерялась немного. Вообще я счастлива, что позвонила именно в этот день. Я откладывала на завтра этот разговор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Во время страшных пожаров в Хакасии школьники спасли троих человек

В Хакасии от села Кожухово Орджоникидзевского района после страшного пожара остался лишь пепел да с десяток торчащих труб от печей. За полчаса все дома выгорели полностью, по цепочке. И неудивительно, ведь село представляло собой одну длинную улицу, растянутую в три километра: с одной стороны гора, с другой - небольшая река. (подробнее)

Вынесли детей на руках из горящего дома: сотрудники ДПС помогли многодетной семье из Енисейска во время пожара

В Енисейске, Красноярский край, накануне ночью загорелись хозяйственные постройки во дворе жилого дом, где проживала многодетная семья с четырьмя маленькими детьми. Инспекторы ДПС, патрулировавшие улицы на служебной машине, издалека заметили дым и отправились выяснять, что же произошло. (подробнее)

В Красноярске на пожаре спасли 8 человек

В Красноярске на пожаре спасли 8 человек. ЧП произошло накануне, 26 августа, в многоэтажке на улице Алексеева, 21. Густой черный дым из окна квартиры на 10-м этаже заметили очевидцы и сообщили на телефон экстренной службы. Диспетчер зафиксировал звонок в 18:40. (подробнее)