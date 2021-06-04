Вынесли детей на руках из горящего дома: сотрудники ДПС помогли многодетной семье из Енисейска во время пожара

Скриншот: Видео МВД

В Енисейске, Красноярский край, накануне ночью загорелись хозяйственные постройки во дворе жилого дом, где проживала многодетная семья с четырьмя маленькими детьми. Инспекторы ДПС, патрулировавшие улицы на служебной машине, издалека заметили дым и отправились выяснять, что же произошло. Как сообщает пресс-служба МВД, полицейские, прибыв на место, без промедления бросились на помощь.

Оказалось, что в доме, где случился пожар, проживала семья с четырьмя детьми. Инспекторы Роман Головач и Николай Корнилов забежали во двор, открыли дверь дома и столкнулись с густым и едким дымом. Набрав побольше воздуха в лёгкие, полицейские смогли отыскать детей и на руках вынесли малышей на улицу.

Тем временем к месту возгорания прибыли пожарные, которые оперативно справились с огнем. Через некоторое время семья с детьми смогла вернуться к себе домой.

Несмотря на большое количество дыма, ни взрослые, ни дети, не успели надышаться опасными веществами, во время ЧП никто не пострадал. А благодаря вмешательству сотрудников ДПС и оперативно приехавшим пожарным, семье удалось избежать трагедии.