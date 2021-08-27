В Красноярске на пожаре спасли 8 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на пожаре спасли 8 человек. ЧП произошло накануне, 26 августа, в многоэтажке на улице Алексеева, 21. Густой черный дым из окна квартиры на 10-м этаже заметили очевидцы и сообщили на телефон экстренной службы. Диспетчер зафиксировал звонок в 18:40.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по краю, на место выехали 10 единиц техники и 35 человек личного состава. Первым делом нужно было выводить людей. 42 жильца из подъезда эвакуировались на улицу самостоятельно. В том числе 12 детей. А еще 8 человек спасли пожарные. Никто не пострадал.

Двери горящей квартиры пришлось вскрывать. В 19:30 пожар был локализован на площади 20 квадратных метров. А еще спустя полчаса ликвидирован. Что стало причиной возгорания, пока доподлинно неизвестно. Но есть версия, что сверху в открытое окно мог залететь непотушенный окурок от сигареты.