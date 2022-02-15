Двое детей погибли при пожаре в частном доме под Минусинском

Двое детей погибло при пожаре в частном доме под Минусинском. Фото: СК по Красноярскому краю и Хакасии

Вечером 14 февраля в селе Малая Ничка Минусинского района Красноярского края произошел смертельный пожар. Огонь охватил частный дом на улице 1 мая, погибли две девочки в возрасте 1 и 2 лет, отравившиеся угарным газом, сообщает региональный СК.

Выяснилось, что в доме жила женщина с двумя детьми. Она затопила печь и отлучилась по своим делам. Причиной пожара предварительно является неисправность той самой печи, либо нарушение правил пользования.

Возгорание могло произойти из-за неисправности печи. Фото: СК по Красноярскому краю и Хакасии

Следователи сразу начали проверку, после чего завели уголовное дело:

- По данному факту следственным отделом по Минусинскому району заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - передают в пресс-службе СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Добавим, что это уже третий смертельный пожар в Красноярском крае за 3 дня. 13 февраля в Ачинске при возгорании в доме погибла семья из четырех человек, а в Емельяновском районе в огне насмерть угорела годовалая девочка.

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