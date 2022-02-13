Во время пожара в Емельяново погибла годовалая девочка

Фото: Прокуратура

Жуткий пожар произошел в поселке Емельяново, Красноярский край. 13 февраля загорелся частный дом, где находилось двое маленьких детей. Годовалая девочка погибла на месте, а её двухлетнему брату и их маме удалось выжить. Мальчишка серьезно пострадал. Как сообщают в МЧС, ребенок вместе с родительницей сейчас находятся в больнице.

Фото: Прокуратура

Информация о возгорании поступила в 13:47. Через час пожарным удалось локализовать огонь на площади 42 квадратных метра. Полностью пожар пока не потушен, поэтому что стало причиной происшествия пока неизвестно. На месте работают 10 человек личного состава и 3 единицы техники.

Тело девочки было обнаружено во время тушения – помочь ей уже было нельзя, ребенок погиб на месте. Её мама и старший двухлетний брат смогли спастись, сейчас они находятся в ожоговом центре. Здоровью и жизни женщины и ребенка ничего не угрожает, но мальчик получил серьезные ожоги.

Фото: Прокуратура

Прокуратура проведет проверку по факту гибели годовалой девочки. Для выяснения всех обстоятельств и координации работы правоохранительных органов на место пожара выехал заместитель прокурора Емельяновского района.

Также свою проверку по факту смерти ребенка при пожаре проведет и Следственный комитет. Эксперты установят точную причину гибели, а также из-за чего начался пожар.

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