В Ачинске минувшей ночью в пожаре погибла семья из четырех человек. Фото: СК

Сообщение о трагедии пришло из Ачинска. Там минувшей ночью погибла семья из четырех человек. Следком завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, ночью 13 февраля поступила информация о том, что в Ачинске при ликвидации пожара в двухэтажном частном доме барачного типа обнаружены тела двух мужчин в возрасте 76 и 46 лет и двух женщин 72 и 47 лет с признаками отравления угарным газом. Это были родители и двое их взрослых детей.

Пламя вспыхнуло в электрическом щитке. Предположительно причиной стало короткое замыкание. Точно скажут только эксперты. А следствие назначило экспертизу для установления точной причины смерти погибших людей.

Напомним, что днем ранее в Емельяново при пожаре погибла годовалая девочка, а ее двухлетний брат серьезно пострадал.