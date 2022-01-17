«Думала, всё»: отшельница Агафья Лыкова рассказала, как победила загадочную инфекцию без лекарств

Агафья Лыкова. Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА (Лев Кузьмин)

- А эта болезнь, то ли всё ходит? Ой, я-то страшно болела, - бесхитростно сетует она. Самая известная отшельница Агафья Лыкова рассказала, как излечилась от загадочной инфекции. Причем без лекарств, своими силами. Подробности – в эксклюзивном материале «Комсомольской правды – Красноярск».

«Я не одна, я с Богом»

Напомним, вот уже 33 года Агафья Карповна живет одна в глуши у реки Еринат (сейчас это территория заповедника «Хакасский»). В непролазные леса ее семья староверов бежала от гонений «богопротивных» властей. Так, затворниками, провели четыре десятка лет, пока на них не наткнулись геологи. Знаменитыми Лыковых сделал журналист «Комсомольской правды» Василий Песков. Он поведал миру историю семьи и до последнего поддерживал с ней связь. В 1988-м не стало отца Агафьи, Карпа Осиповича. Она осталась в одиночестве, хотя… «Я не одна, я с Богом», - всегда поправляет Агафья. И продолжает нести свою духовную вахту. Вся жизнь 77-летней отшельницы – тяжкий труд да молитва. Но годы берут свое, управляться на заимке все труднее. Поэтому бабушку взяли под крыло инспекторы заповедника, а также волонтеры из технологического университета Москвы (РТУ МИРЭА).

Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА (Лев Кузьмин)

Стала родной

- К Агафье Лыковой мы приезжаем, начиная с 2011 года, - пояснил корреспонденту «Комсомольской правды – Красноярск» организатор экспедиций РТУ МИРЭА Андрей Горбатюк. – Так что 2021-й стал юбилейным. Я как руководитель группы попал к ней с первой поездки. Тогда мы были на заимке два-три дня. Поработали, пообщались, подружились. А потом она пошла нас провожать. Далеко, километра полтора, наверное, к нашим лодкам, на место слияния трех рек под горой. Стали уезжать, подарила мне камушек (есть у нее такая традиция). И спросила: «То ли приедешь еще?». – Как Бог даст! А на следующий год мы решили оказать более существенную помощь. И теперь Агафья для нас родной человек, не навестить которого немыслимо.

Кстати, первые два раза добирались на заимку рекой. Чтобы преодолеть 30 километров вверх по течению, нужно несколько дней. Если воды мало, приходилось волоком тащить на себе лодки. А там завалы, буреломы… Приключений была масса. То в лесу провалишься в яму, то трос порвешь на двигателе лодки, если зацепишь корнями. Приходили по уши вымоченными. А потом нашли спонсоров. И теперь нам помогают в доставке вертолетом.

Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА (Лев Кузьмин)

Обычно мы приезжаем летом в конце августа. Как минимум, дней на десять. Чтобы заготовить побольше дров и сена. Парни пилят дрова, устраивают поленницы. А девушки даже научились жать траву серпом!

И в службу, и в дружбу

На этот раз волонтеры проведали отшельницу перед зимними праздниками. Привезли подарки – орехи, фрукты и сухофрукты (чтобы дольше хранились). Визит занял всего часа три-четыре. Тем не менее расспросить Агафью о ее житье-бытье успели.

Не секрет, что Новый год бабушка не отмечает. Объяснение у нее такое: праздник этот ввел Петр, он не христианский. Значит, отношение к нему у Карповны строгое.

Агафья Лыкова. Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА (Лев Кузьмин)

- Праздники для Агафьи – это, в основном, церковные события. А церковные праздники и являются личными. Она радуется – поздравляет, наряжается, - продолжает Андрей Горбатюк. - Насчет Рождества говорила так: когда жили в семье, подарки друг другу не дарили. Было не принято, в тайге какие подарки? Но при этом проводили рождественские службы. А они бывают очень длинными. Я как-то присутствовал на одной службе, в августе. Она шла больше шести часов! Для неподготовленного человека очень тяжело. А для Агафьи – дело привычное.

«Ничего не помогало»

Несмотря на годы изоляции, Агафья Карповна остается открытой, как ребенок. Всегда спрашивает, что нового на большой земле? Давно знает про пандемию коронавируса. Переживает и молится за всех.

По словам волонтеров, прошлой осенью загадочная хворь напала и на саму отшельницу (хоть к ней допускают исключительно вакцинированных, с ПЦР-тестами и то – по разрешению руководства заповедника). Но, как ни пытайся, всех не отследишь. Бывает, проскакивают заезжие блогеры. Может быть, кто-то и принес инфекцию.

- Болела страшно, - пожаловалась Карповна друзьям из технологического университета. – Думала, всё, не выкарабкаюсь. Одну неделю не могла ни есть, ни пить. Картошку даже не выкопала. Такая болезнь страшная. Откуда оно такое произошло? Я уже и лекарства не стала пить. Ничего не помогало.

Высокая температура, кашель, дикая слабость, ломало все тело, так она описывает свои ощущения. Но, что именно это было, коронавирус или нет, сказать сложно. Ясно одно: организм таёжницы сумел справиться с недугом. Болела тяжело, но смогла оклематься. Своими силами, на этот раз без медикаментов.

- Хотя вообще лекарства Агафья себе позволяет, даже антибиотики, уточнил Андрей Горбатюк. – Меж тем раньше не употребляла никакие вообще. А потом на нее повлияли священники, духовные отцы. Убедили, что лекарства пить можно. И она дала себе послабление.

В доме Агафьи. Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА (Лев Кузьмин)

Но, как видно, не в этот раз. Впрочем, окончательно восстановиться пока не получилось. «После болезни стала сильно трястись левая рука, - делится Карповна. – Не знаю, что с ней».

Пора суровая

Сейчас для отшельницы – самое суровое время, зима. Поди натаскай воды из замерзшей реки. Дрова тоже нужно носить снизу. И все это по крутому склону! Растопи печь, замеси тесто на хлеб, свари еду скоту. А хозяйство у нее большое – одних коз шесть голов.

- Правда, сейчас они не доятся, а куры не несутся, – говорит Андрей Горбатюк. – Но для осени и зимы – это явление обычное. Да она и не жалуется, варит каши, делает отвары из фруктов.

Впрочем, есть и припасы, и подмога. Рядом с Карповной с осени живет дьякон Георгий, когда надо, подсобит по хозяйству.

Хорошо еще, до снега успели восстановить старый дом Агафьи, который в начале августа 2021-го перенес пожар. Перекалилась печная труба, занялась кровля. В итоге сгорела крыша – 30 квадратных метров, пострадала одна из стен.

«Пламя на волю вылетело»

- Эту избу строила она сама, - качает головой руководитель волонтеров. – По иронии судьбы, тогда ей помогали пожарные, привозили брус. Нет, это не тятин дом, но дом основной. Самый большой, где были все иконы богослужебные старинные книги. В нем она и жила, и молилась.

Так что пожар стал для Агафьи большим ударом.

- В окошко глянула, гляжу: изба запылала! – вспоминает она. - Загорелась стена, пламя на волю вылетело. Мы начали иконы и книги выносить. Я закричала: «Берите воду из бочек, заливайте!». А сама давай бегать, лестницу искать. Потом увидела, у избы стоит. В угол к стенке поставила, залезла с ведерком, вылила. Ни секунды нельзя на пожаре терять. А тут не пускать меня стали…

Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА (Лев Кузьмин)

Больше всего отшельница переживала за иконы и книги. Несколько раз сама порывалась кинуться в огонь, чтобы вынести самое дорогое. Но, к счастью, ее удержали, всё спасли.

- Повезло, на заимке были люди, - говорит Андрей Горбатюк. – Нашли мотопомпу, завели. Качали воду из реки, вот и смогли потушить пожар. Сгорела только верхняя часть – чердак и кровля. До зимы крышу перекрыли, обшили изнутри и снаружи вагонкой, утеплили потолок. Дом стал добротный!

Здесь она и поселилась. Новый дом, подаренный меценатом Олегом Дерипаской, Агафья еще обжить не успела, говорят волонтеры РТУ МИРЭА. Слишком много навалилось на нее событий, переживаний. Так что на время поселила в нем помощника Георгия. Ведь занимать один дом с мужчиной отшельнице «не можно». А сама продолжает жить в старой избе, намоленной, своей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«До весны не дотянем»: отшельнице Агафье Лыковой доставили вертолетом 700 килограммов сена для коз

Агафье Лыковой отправили вертолетом 700 килограммов сена для коз. Помощь отшельнице оказал ее старый знакомый, бизнесмен с Алтая Али Узденов, рассказал «КП» – Красноярск директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий. (подробнее)

Отец вымолил у тайги: Агафья Лыкова рассказала легенду о своем рождении

- Агафья любит рассказывать такую легенду о своем рождении. Когда ее матери было уже за сорок, пришла пора родить четвертого ребенка, и она двое суток не могла разрешиться от бремени. Муж бросился к 300-летнему кедру: «Прости меня, а жену с дитем спаси!» (подробнее).

Глава Хакасии назвал Агафью Лыкову «великой нагрузкой»

- Я не очень люблю бабушку Агафью, а к старообрядческой вере отношусь с большим уважением (подробнее).

«Таежный тупик»: За староверами Лыковыми при Сталине охотилось НКВД

Братья копали картошку и не сразу заметили вооруженных людей в жутковатом облачении: черные галифе и гимнастерки, на головах черные остроконечные шлемы (подробнее).