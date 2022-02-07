В Красноярске завершено расследование дела против четверых фигурантов, обвиняемых в убийстве 16-летней девушки

В Красноярске завершили расследование убийства 16-летней девушки. Фото: СК

В Красноярске завершено расследование второго уголовного дела по факту смерти 16-летней девушки. Как сообщает Следственный комитет, суда ожидают трое парней и девушка, дело против еще одного обвиняемого уже находится на рассмотрении суда.

Шестнадцатилетнюю Лизу М* (имя изменено) нашли убитой 4 ноября 2020 года. Тело девушки обнаружили на берегу Енисея – в районе Коркинского моста под Красноярском. На тот момент её не было дома около 10 дней. Самое страшное, что пропажу подростка заметили не родители – на это обратили внимание сотрудники отдела опеки и попечительства администрации Советского района.

Во время очередной проверки неблагополучной семьи инспекторы не застали Лизу дома. Родители, на вопрос сотрудников о том, где находится их дочь, ответить не смогли. Оказалось, что девочку они не видели уже порядка 10 дней.

К поискам подключились полиция и волонтеры. Некоторое время силовики вместе с поисковиками проверяли всю добытую информацию. 4 ноября тело Лизы нашли в ужасном состоянии, под кучей веток и мусора. Девушка была буквально истерзана.

Подозреваемые обозначились почти сразу, четверо парней и девушка от 19 до 23 лет, кто-то из Красноярска, кто-то из Березовского района. Трое уже имели судимости. Все были знакомы между собой. После разговора со следователями долго запираться не стали: выдали, как было.

Жуткое убийство произошло в октябре 2020 года. Пятеро молодых пришли в квартиру к Лизе, чтобы проучить её за ложь. По их мнению, девушка солгала о том, что один из парней из их компании её изнасиловал. Одной беседой ограничиваться не стали – за враньё было решено наказывать.

Компания похитила 16-летнюю девушку, привезла на кладбище, и тут началось самое страшное… Долгое время Лизу истязали, пытали и насиловали, чтобы причинить ей как можно больше страданий. Но на этом было решено не останавливаться. Девушку погрузили в машину и увезли в Емельяновский район, где пытки продолжились.

Вдоволь поиздевавшись, компания решила убить Лизу, чтобы никто ничего не узнал. Подростка привезли на берег Енисея в районе Коркинского моста Красноярска, где задушили и сбросили ее тело в заводь реки, прикрыв мусором и ветками деревьев.

Спрятав тело и прихватив её мобильный, пятеро молодых людей скрылись с места преступления. А смартфон через время сдали в ломбард за 4 000 рублей.

Но это еще не все. Через несколько дней после убийства вся компания приехала домой уже к 14-летней девочке. Там, пригрозив убийством, несколько раз удалили по лицу, силой усадили в машину и вывезли в Емельяновский район, где унижали и издевались над подростком. Девочке удалось выжить. Была ли она как-то связана с Лизой, или компания отморозков приехала к ней по другой причине – пока неизвестно.

В отношении всех пятерых молодых людей были заведены уголовные дела по факту убийства 16-летней Лизы. Четверо обвиняемых в ближайшее время предстанут перед судом по статьям «истязание», «убийство», «сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем», «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней», «угроза убийством» и «грабеж».

Пятый фигурант уголовного дела заключил досудебное соглашение, материалы расследования в его отношении уже находятся в суде.

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… Шестнадцатилетнюю Лизу М*. нашли убитой позавчера, 4 ноября, на берегу Енисея – в районе Коркинского моста под Красноярском. Самое страшное – почти случайно, родители не искали дочку 10 дней.

Подозреваемые обозначились почти сразу, четверо парней от 19 до 23 лет, кто-то из Красноярска, кто-то из Березовского района, это рядом. Трое уже имели судимости. Все были знакомы между собой. После разговора со следователями долго запираться не стали: выдали, как было (подробнее).