«Ее не искали 10 дней»: четверых отморозков, убивших 16-летнюю девочку, взяли под арест в Красноярске

Четверых отморозков, убивших 16-летнюю девочку, взяли под арест в Красноярске. Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.

Четверых подозреваемых в убийстве 16-летней девочки в Красноярске Советский районный суд отправил под арест. Совсем скоро им предъявят обвинение.

… Шестнадцатилетнюю Лизу М*. нашли убитой позавчера, 4 ноября, на берегу Енисея – в районе Коркинского моста под Красноярском. Самое страшное – почти случайно, родители не искали дочку 10 дней.

Подозреваемые обозначились почти сразу, четверо парней от 19 до 23 лет, кто-то из Красноярска, кто-то из Березовского района, это рядом. Трое уже имели судимости. Все были знакомы между собой. После разговора со следователями долго запираться не стали: выдали, как было.

Тело убитой нашли на берегу Енисея. Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.

Вечером 23 октября компания решила прокатиться на машине. С собой позвали Лизу. Приехали к Енисею, но там поссорились. Из-за чего, пока неизвестно (следователи не хотят разглашать сведения, чтобы на допросах на показания не повлияла информация, которая может просочиться в СМИ).

Понятно одно: разборки закончились зверской расправой. Лизу задушили, выбросили в воду, забросали мусором и ветками. Все четверо, девушку не защитил никто.

Никто и не хватился. Трудно сказать, может быть, какое-то время она была еще жива, существовал шанс спасти, если бы вовремя начали искать, но… Десять дней, пока дочки не было дома (и ведь на связи, по телефону тоже) родители молчали, не сообщили никуда.

Все подозреваемые сознали, что убили подростка. Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.

О том, что Лиза пропала, первыми забеспокоились сотрудники отдела опеки и попечительства администрации Советского района Красноярска (семья состояла на учете). Как обычно, были на плановом рейде, и тут поняли – подростка нет, возможно, что-то случилось. Предчувствие не подвело.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ СК

- Возбуждено дело по признакам статьи «Убийство», - комментируют представители следствия. – Кроме того, обязательна будет дана правовая оценка действиям родителей девушки, не сообщившим о пропаже дочери.

(*личные данные изменены).

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