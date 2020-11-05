«Бедный ребенок!»: четверо отморозков убили 16-летнюю девочку, а родители не искали ее 10 дней

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия

4 ноября на берегу реки Енисей в районе Коркинского моста было обнаружено тело 16-летней девушки с признаками насильственной смерти.

Полицейские опросили родственников и подруг пропавшей – все тщетно. Однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные установили, что к исчезновению школьницы могут быть причастны четверо жителей Красноярска и Березовского района в возрасте от 19-ти до 23-х лет. Трое из них –ранее судимые.

Полицейские задержали подозреваемых и они признались в убийстве 16-летней девушки.

Следователи установили, что вечером 23 октября подозреваемые на автомобиле привезли девушку на берег Енисея и задушили ее, после чего сбросили тело в заводь, прикрыв мусором и ветками.

Однако родители не сообщали об исчезновении несовершеннолетней дочери 10 дней! Факт ее отсутствия по месту жительства выявлен при проведении межведомственного рейда специалистами отдела по опеке и попечительству администрации Советского района Красноярска.

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия

Следственным отделом по Советскому району города Красноярск ГСУ СК России по Красноярскому и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).