Канских подростков, обвиняемых в терроризме во время игры в Minecraft, освободили из-под стражи

Уголовными делами занимается СК Фото: Мария ЛЕНЦ

Двух подростков из Канска, Красноярский край, обвиняемых в терроризме, освободили из-под стражи. Теперь вместо СИЗО и домашнего ареста на них наложили ограничения на определенные действия. Как сообщает правозащитник Павел Чиков со ссылкой на адвокатов, такое решение принял Первый восточный окружной военный суд Хабаровска на выездном заседании в Канске.

Одному из подростков разрешили пользоваться интернетом и закончить 9 классов, а второму полностью запретили использование сети. Ранее был освобожден из-под ареста еще один участник «группировки» - теперь вся троица находится на свободе.

В судебных заседаниях объявлен большой перерыв – следующее слушание пройдет только 9 ноября.

Напомним, что поводом для начала уголовного преследования троих школьников стала переписка, где дети обсуждали взрыв здания ФСБ, построенного в видеоигре Minecraft. На её основе, силовики посчитали троих подростков юными террористами и возбудили уголовные дела.

По версии следствия, парни обучались, чтобы в дальнейшем заниматься терроризмом. Но, в ходе расследования стало понятно, что подростки все же не создавали организованную группировку, не распределяли в ней роли и не выстраивали её структуру.

Уголовное дело по статье «прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» закрыли, но осталось обвинение еще в «незаконном изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенным группой лиц по предварительному сговору», и в трех эпизодах преступлений «незаконное хранение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Следователи считают, что с октября 2019 года по июнь 2020 года, подростки из Канска самостоятельно научились создавать взрывчатые вещества и взрывные устройства, также занимались пропагандой терроризма. Парни взрывали свои заготовки в заброшенном доме, на пустырях и стройках. Еще расклеивали свои листовки по городу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Красноярский СК закрыл дело о «терроризме» канских подростков

В Красноярске Следственный комитет снял обвинения с трёх подростков из Канска. Парней обвиняли в организации и участии в террористическом сообществе. Как сообщают в ведомстве, уголовное дело закрыли из-за отсутствия состава обвинения. (Подробнее)

Подросток из Канска, который собирался «взорвать» здание ФСБ в компьютерной игре, выпущен из СИЗО

Подросток из Канска, который планировал «взорвать» здание ФСБ в компьютерной игре Minecraft, выпущен из СИЗО домой. Об этом сообщают его адвокат Владимир Васин и правозащитник Павел Чиков. (Подробнее)