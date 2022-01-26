В Красноярске из-за пакета с мусором эвакуировали детский сад

Родители рассказали о подозрительном мужчине возле детского сада в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на минувшей неделе прокатилась волна лже-минировния: с 13 по 19 января пять раз массово эвакуировали школы, детские сады, другие социальные учреждения. Сыщикам удалось установить подозреваемых. Возможно, из-за этого в учреждениях теперь, как говорится, "дуют на воду".

Сегодня, 26 января, сообщили о новой эвакуации в детском саду № 204, он находится на улице Ломоносова. Одна из мам, чей ребенок посещает этот садик, рассказала «Комсомольской правде»-Красноярск, что кто-то увидел оставленный возле детсада "подозрительный" пакет.

- У нас в детсаду №204 на Ломоносова, куда я вожу ребенка, сегодня с утра была эвакуация. Нам в родительском чате написали другие родители: возле сада заметили странного мужчину. Вылез из машины и стал ходить вокруг здания. Сначала поснимал на телефон первый этаж. А потом, говорят, залез под лестницу и положил там черный пакет. Поведение человека было реально пугающим, - рассказала мама.

Сразу же вызвали полицию, пожарных, Росгвардию. И, не дожидаясь, стали собирать ребятишек и выводить их на улицу. Благо неподалеку поликлиника Железнодорожной больницы, детей привели туда. Родители их потом из этого временного пункта эвакуации и забирали.

- Провели в садике даже осмотр с собаками. Когда мы ребенка забирали из пункта эвакуации, кинологов видели сами.

Но оказалось, вся паника напрасна. Кто-то просто втихую выбросил мусор, не желая доносить его до контейнера.

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