Красноярских школьников заподозрили в минировании школ по всей стране. Фото: стопкадр из видео МВД по Красноярскому краю

Двоих 17-летних школьников из Красноярска подозревают в ложном минировании школ по всей России. Об этом сообщил глава краевого МВД Александр Речицкий.

Речицкий рассказал журналистам, что оба молодых человека являются вполне благополучными. Он добавил, что подростки могут быть причастными не только к «минированию» красноярских школ, но и к аналогичным актам кибертерроризма в других городах РФ, и даже за рубежом:

- Следуя распространяемому на территории всей России тренду, совершили несколько ложных минирований школ и других учреждений, расположенных как на территории Красноярска, так и других субъектах РФ и за рубежом, - сказал начальник Главка.

Напомним, что подростки на протяжении пяти рабочих дней минировали школы и другие административные объекты в Красноярск. Учреждения пришлось взять под круглосуточную охрану. Их задержали 21 января, а на следующий день – арестовали.

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