В Красноярске арестовали двух подростков, подозреваемых в «минировании» более сотни школ

Железнодорожный районный суд города Красноярска 22 января 2022 года вынес решение о мере пресечения двум подросткам-школьникам, подозреваемым в массовой рассылке сообщений о лже-минировании учебных заведений. Эту информацию «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили в пресс-службе краевого суда. Обоим подозреваемым избрана мера пресечения на 1 месяц и 1 день – до 23 февраля 2022 года.

Известно, что молодые люди 2004 года рождения, им уже по 17 лет, следовательно, подпадают в полной мере под статью 207 Уголовного кодекса РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Наказание, которое им грозит – до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что задержали подозреваемых накануне, 21 января. До этого в течение нескольких дней в Красноярске 5 раз объявлялась эвакуация из образовательных учреждений. А также крупных торговых центров, вокзалов. А 18 января – даже дважды приходилось выводить школьников. А ведь во многих школах по тысяче учеников!

Поначалу под прицел «шутников» попадали только школы, но затем они совсем обнаглели и решили поиздеваться и над детскими садами. А потом следили за происходящим – об этом говорили СМИ, мессенджеры и соцсети – и наслаждались результатом своих дел. Во время спровоцированных ими событий произошло несколько скандальных ЧП. Школ в Красноярске более сотни, проблема более чем существенная. К ней подключились все силовики и даже правительство края.

Письма с угрозами направляли по электронной почте – адреса ведь находятся в открытом доступе, не только на сайтах объектов, но и, например, в 2ГИС. Правда, молодые люди не учли: как бы они ни замаскировались, есть спецы и покруче их. Поначалу была версия, что «лже-минеры» находятся за границей. А потом выяснилось, что искать надо совсем рядом, что преступники – не зарубежные агенты, а доморощенные недоросли.

Добавим, что сообщения о минировании приходили не только в Красноярске, но и других районах края. А еще они поступали из Якутии, Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска, Иваново, Барнаула. Связаны они между собой, то есть причастны ли к событиям в других городах красноярские подозреваемые или же у них есть подражатели – во всем этом сейчас будут разбираться следователи: заведено уголовное дело.

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