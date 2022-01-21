Вырезал семью из пяти человек ради мести любовнице: дело хакасского «зверя» передали в суд

Фото: Следственный комитет

В Хакасии перед судом предстанет 35-летний мужчина, вырезавший семью из пяти человек. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, расследование уголовного дела по статье «убийство пяти лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии» завершено, материалы в ближайшее время будут переданы в суд.

5 августа 2021 года в туристическом поселке Джирим убили всю семью: мужа с женой – Владимира Хнычева и Светлану Извекову, их 18-летнего сына Вадима Хнычева, 8-летнюю внучку Алину, брата-близнеца Владимира Сергея Хнычева. Тела обнаружил кто-то из соседей в доме и в бане, - перерзаны горла, жуткие следы от многочисленных ударов ножом. Поселок маленький – кто мог это сделать, догадались сразу. Бывший зек, освободившийся полгода назад, 36-летний Федор Панов. Сидел за убийство двух женщин, вышел по условно-досрочному через 16 лет и 10 месяцев. В Джириме знали, что «зверь» возвращается. Боялись. И не напрасно.

О страшной трагедии узнали практически сразу – Фёдор позвонил своей «любимой» - 30-летней Марии, из-за чувств к которой перерезал всю её семью. Какое-то время они тайно встречались (женщина находилась в браке на тот момент), но потом она ему отказала. Фёдор напился и его, как рассказывают жители, переклинило. Он отправился мстить.

После совершенного зверства, мужчина сходил в баню, помылся, переоделся и отправился по своим делам. Но его поймали жители посёлка и попытались устроить самосуд. «Спасла» Панова местная полиция, они буквально вырывали «зверя» из рук разъяренных джиринцев.

В ходе расследования уголовного дела, Фёдор Панов полностью признал свою вину. Следствие завершено, прокуратура Хакасии утвердила обвинительное заключение. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд. «Зверю» грозит вплоть до пожизненного заключения.

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