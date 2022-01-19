«Я доберусь до ваших детей, до вашей родни»: в Красноярске показали письмо кибертеррориста, который минирует школы и детские сады

Кибертеррористом из Красноярска оказался аноним из телеграма под ником Black Bull Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске продолжается волна минирований в школах и детских садах. Дети не могут начать учиться уже пять дней. В дело пришлось вмешаться не только силовикам, но и краевым властям. Теперь у образовательных учреждений дежурят полиция и Росгвардия.

Оказалось, что серию ложным минирований организовал аноним из мессенджера Телеграм с ником BlackBull18. Он объяснил, что является руководителем неизвестной группировки.

19 января он обещал взорвать красноярские автовокзалы, школы, детские сады до 11:30 часов:

Текст письма от кибертеррориста. Фото: ЧП Красноярск

- Мины находятся в детских садах, школах. Также я заминировал церкви, два автовокзала. И жд-вокзал, Злобино. Вы не выполнили мои требования вчера. Сегодня будем продолжать, как и обещал. Жизни я вам не дам. Насчет того, что вы думаете, что проверите школу и все… А вдруг кто-то из детишек пронес «конфетку»? Я руководитель группировки. У вас есть время до 11:30, далее она взорвется. Если хотите подсказку, звоните на мой телеграм.

Но, естественно, ни одного взрыва в Красноярске не прозвучало. На звонки и сообщения аноним не отвечает. Какие у него требования также неизвестно. Возможно он со своей «группировкой» добивается перевода школ на дистанционное обучение.

Профиль кибертеррориста

Так или иначе, пока BlackBull18 остается инкогнито. Силовики продолжают устанавливать его личность.

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